Incêndios

O combate ao incêndio que afetou 70 por cento do território de Mira foi prejudicado por falhas no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), denunciaram hoje as autoridades deste concelho.

Segundo relato feito hoje à agência Lusa por Nuno Pimenta, comandante dos Bombeiros de Mira, o SIRESP só funcionou para as comunicações internas, o que contribuiu para o isolamento do concelho logo nas primeiras horas do combate ao fogo, que teve dezenas de frentes.

"Ainda hoje não é possível usar o SIRESP para comunicar para fora do concelho", explicou o comandante, na presença do presidente da Câmara de Mira, Raul Almeida, e do responsável pelo quartel local da GNR, sargento Luís Santos, que relataram situações semelhantes.