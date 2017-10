Incêndios

O Grupo de Crise da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro para os Incêndios defendeu hoje a necessidade de "prosseguir a dinâmica assistencial de proximidade com as populações", com recurso aos meios locais e em articulação com os hospitais.

Numa reunião do Grupo de Crise para os Incêndios na região Centro, realizada hoje, na ARS do Centro, foi sublinhada "a necessidade de se prosseguir a dinâmica assistencial de proximidade com as populações, utilizando os recursos existentes a nível de cuidados de saúde primários em articulação com os hospitais, valorizando a intervenção das unidades de saúde mental comunitárias", afirma a ARS do Centro, numa nota enviada à agência Lusa.

"A articulação dos cuidados de saúde primários diretamente com os autarcas das câmaras municipais e juntas de freguesia foi também um dos assuntos em discussão" durante o encontro, refere a mesma nota, adiantando que o ministro da Saúde participou na parte "final dos trabalhos".