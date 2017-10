Incêndios

A circulação automóvel vai ser cortada na EN109, em Mira, devido aos fumos tóxicos e ao perigo de explosão na zona industrial, onde persiste um incêndio alimentado por resíduos industriais, anunciou a Proteção Civil.

O corte de circulação vai durar por tempo indeterminado, até à conclusão das operações de rescaldo. Inclui o acesso à autoestrada A17 a partir da rotunda do Seixo de Mira (no limite norte do concelho).

A autoestrada vai continuar aberta, apesar da proximidade do Polo I da zona industrial, "que será evacuada", segundo disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mira, Raul Almeida.