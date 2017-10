Actualidade

O ex-presidente da Câmara de Gondomar, Valentim Loureiro, que se candidatou como independente nas últimas autárquicas e saiu derrotado pelo PS, vai assumir as funções de vereador, confirmou o próprio à Lusa.

"Vou assumir as funções para as quais fui eleito. Vou ser um vereador ativo e vou participar com a mesma compostura e a mesma lisura com\ que pautei a campanha eleitoral. Vou assumir as funções para as quais fui eleito. Nunca disse uma palavra contra ninguém. Exercerei o cargo pela positiva e nunca contra ninguém, mas pelo bem de Gondomar", disse Valentim Loureiro.

Nas autárquicas de 01 de outubro, foi reeleito em Gondomar, distrito do Porto, o socialista Marco Martins, que alcançou maioria absoluta, ao eleger seis vereadores, enquanto o movimento independente liderado por Valentim Loureiro conquistou dois mandatos.