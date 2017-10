Actualidade

O candidato independente à Câmara Municipal de Matosinhos Narciso Miranda, que foi derrotado pela Luísa Salgueiro do PS, revelou hoje à Lusa que vai assumir o cargo de vereador porque é um homem "vocacionado para fazer serviço público".

"Sempre assumi a plenitude das minhas responsabilidades ao longo da vida e, na vida pública, sempre assumi as minhas funções e compromissos com sentido de responsabilidade e humildade, é o que farei agora" afirmou.

No concelho de Matosinhos, as eleições autárquicas de 01 de outubro ditaram a vitória da candidata do PS, Luísa Salgueiro, com 36,32% dos votos e cinco mandatos, seguindo-se pelo independente Narciso Miranda com 16,16% dos votos e dois mandatos.