Incêndios

O primeiro-ministro disse hoje respeitar a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS-PP, considerando que é perante a Assembleia da República que o executivo "tem que responder", o que faz parte da normalidade do funcionamento das instituições.

Em Oliveira do Hospital, depois de ter reunido com os presidentes da Câmara de Oliveira do Hospital, Santa Comba Dão, Tábua e Mortágua, António Costa foi questionado pelos jornalistas sobre o anúncio do CDS-PP que que vai apresentar uma moção de censura ao Governo.

"Respeito. É um direito constitucional do CDS. A legitimidade do Governo resulta da Assembleia da República. É perante a Assembleia da República que tem que responder. Faz parte da normalidade do funcionamento das nossas instituições", respondeu.