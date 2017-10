Incêndios

O deputado do PSD Matos Correia afirmou hoje que "não será surpresa" os sociais-democratas acompanharem a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS-PP, remetendo uma decisão final para a reunião extraordinária da bancada, a realizar na quarta-feira.

A bancada do PSD vai ter na quarta-feira uma reunião extraordinária, marcada para as 11:00, antes do debate quinzenal com o primeiro-ministro, agendado para as 15:00.

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, anunciara antes a apresentação de uma moção de censura ao Governo devido à falha em "cumprir a função mais básica do Estado: proteger as pessoas", adiantando que o texto será entregue na quarta-feira "ou depois".