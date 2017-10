Actualidade

A produção da EDP Renováveis aumentou 10% nos primeiros nove meses do ano, tendo a empresa do grupo EDP produzido 19,8 Terawatt-hora (TWh), segundo comunicado enviado hoje à CMVM.

"O aumento da produção beneficia das adições de capacidade durante os últimos 12 meses juntamente com o maior recurso eólico", de 30%, contra 29% nos primeiros nove meses de 2016, de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Até setembro de 2017, as operações na Europa, América do Norte e Brasil geraram 43%, 54% e 3% do total da produção.