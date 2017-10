Incêndios

As escolas de Oliveira do Hospital vão manter-se encerradas até terem as "condições mínimas" para retomarem as atividades, anunciou hoje o presidente do agrupamento de escolas local, Carlos Carvalheira.

Sem uma previsão sobre a data da reabertura dos estabelecimentos de ensino do concelho, Carlos Carvalheira disse aos jornalistas que várias escolas "não têm ainda eletricidade ou água" devidos aos estragos causados no domingo pelos incêndios que provocaram pelo menos 41 mortos.

"Não há perspetivas de quando vamos recomeçar. Não há condições para que tranquilamente possamos abrir as escolas", acrescentou.