Incêndios

O incêndio que nos últimos dois dias atingiu o concelho de Tondela destruiu totalmente uma unidade do Grupo Valouro, onde trabalhavam 47 pessoas, causando um prejuízo de 3,5 a 4 milhões de euros, revelou o grupo.

Numa nota enviada à agência Lusa, o Grupo Valouro informa que as chamas consumiram totalmente as instalações do Centro de Incubação pertencente à Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, localizadas na zona industrial de Tondela, na Adiça.

"Nesta altura de tragédia, mais do que o compromisso que assumimos em rapidamente retomar a nossa atividade e a reconstrução das instalações, pretendemos expressar a todos os nossos colaboradores que este infortúnio em momento algum compreenderá uma ameaça para os seus postos de trabalho e muito menos ainda para o nosso futuro na região", refere.