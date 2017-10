Incêndios

O líder parlamentar do PS admitiu hoje que o CDS-PP pode ganhar ao PSD o campeonato da oposição anunciando uma moção de censura ao Governo, mas considerou que depois perde muito na confiança junto dos portugueses.

Carlos César falava aos jornalistas na Assembleia da República, depois de a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, ter anunciado ao início da tarde a apresentação de uma moção de censura ao Governo em resultado dos incêndios e devido à falha do executivo socialista em "cumprir a função mais básica do Estado: Proteger as pessoas".

"É pena que o CDS-PP se refugie na facilidade com que parece encarar todos os problemas: Pedir demissões, apresentar moções de censura, achar que devem entrar e sair ministros, entrar e sair governos. Se o problema fosse só esse, resolvia-se com muita facilidade ao longo dos anos os problemas que o nosso país tem tido, porque não têm faltado ministros diferentes, governos diferentes e os problemas persistem", reagiu o líder parlamentar socialista.