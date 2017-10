Incêndios

O líder parlamentar do PS afirmou hoje acreditar que, concluído o Conselho de Ministros do próximo sábado e delineada a nova estratégia, o primeiro-ministro "avaliará as condições" de cada membro do Governo para o desempenho de funções.

Carlos César assumiu esta posição depois de questionado pelos jornalistas sobre as reais condições políticas para que a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, continue em funções no Governo.

O líder da bancada socialista afirmou acreditar que, no próximo sábado, do Conselho de Ministros extraordinário dedicado exclusivamente à questão dos incêndios, "sairão decisões e também um estado de espírito que alterará essa metodologia de decisão".