Actualidade

O benefício do Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento foi utilizado por 14.831 empresas e implicou uma despesa potencial em IRC de 475,5 milhões de euros entre 2013 e 2018, segundo uma auditoria da IGF divulgada hoje.

De acordo com a auditoria da Inspeção Geral de Finanças (IGF) ao sistema de controlo do Crédito Fiscal Extraordinário ao Investimento (CFEI), medida introduzida pelo ex-ministro das Finanças Vítor Gaspar que ficou conhecida por "supercrédito fiscal", da totalidade do benefício já foram realizados 304,5 milhões de euros em 2013 e 2014.

No documento, os inspetores sublinham que os sistemas de informação tributários "não contêm dados suficientes sobre este benefício fiscal, prejudicando a eficácia do respetivo controlo", nomeadamente informação "detalhada e fiável" sobre o montante recebido por cada empresa.