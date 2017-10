Incêndios

O encontro entre os alemães do Leipzig e o FC Porto, da Liga dos Campeões de futebol, foi hoje antecedido de um minuto de silêncio em memória das vítimas dos incêndios em Portugal.

Os mais de 500 incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 41 mortos e 71 feridos, dos quais 16 em estado grave, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre hoje e quinta-feira.