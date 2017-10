Actualidade

O treinador do Benfica afirmou hoje que não vale a pensa pensar nas consequências de um jogo antecipadamente, mas reconheceu a importância do duelo com o Manchester United, para o grupo A da Liga dos Campeões de futebol.

"Do outro lado vai estar uma equipa de grande qualidade, que está cada vez mais identificada com o seu treinador. Na época passada ganhou a Liga Europa. Sentimos confiança em nós mesmos, temos as nossas virtudes e vamos colocá-las em campo. É um jogo da Liga dos Campeões, no qual é importantíssimo o nível de concentração, o rigor tático e a inspiração dos jogadores", começou por dizer Rui Vitória, em conferência de imprensa.

O técnico fazia a antevisão da partida da terceira jornada da prova, diante do Manchester United, na quarta-feira, no Estádio da Luz, após dois encontros em que os 'encarnados' colocaram em perigo a qualificação, ao serem derrotados por CSKA Moscovo (2-1) e Basileia (5-0).