As Forças da Síria Democrática (FSD), uma aliança armada liderada por milícias curdas e apoiada pelos Estados Unidos, confirmaram hoje que a cidade de Raqa (noreste) está completamente livre de bolsas de resistência do grupo terrorista Estado Islâmico.

Anteriormente, o porta-voz das FSD, Talal Salu, tinha revelado à agência espanhola EFE que a aliança já controlava a antiga "capital do califado", mas que não tinha ainda proclamado a derrota do Estado Islâmico naquele reduto para dar tempo a finalizar as "ações de limpeza". Ou seja, para que as forças acabassem de eliminar as células adormecidas do EI escondidas entre a população.

As FSD iniciaram a 06 de junho o assalto à cidade de Raqa, reduto do EI desde que se auto-proclamou em 2014. A aliança contou com a ajuda da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, bem como de forças especiais norte-americanas no terreno.