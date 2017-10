Incêndios

A UEFA decretou que se respeite um minuto de silêncio, em memória das vítimas dos incêndios, antes do início do Benfica-Manchester United, jogo da Liga dos Campeões de futebol, informaram hoje os 'encarnados' na sua página oficial.

Antes do início do encontro da terceira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, marcado para as 19:45 de quarta-feira, no estádio da Luz, em Lisboa, será respeitado um minuto de silêncio em "homenagem às vítimas dos incêndios que fustigaram o território português nos últimos dias".

Esta noite, o encontro entre os alemães do Leipzig e o FC Porto, do Grupo G da 'Champions', também foi antecedido de um minuto de silêncio.