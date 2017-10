Incêndios

As escolas de Oliveira do Hospital vão reabrir na quinta-feira após o encerramento devido ao incêndio de domingo, disse à agência Lusa o presidente do Agrupamento local.

Carlos Carvalheira adiantou que, "em articulação com a Câmara Municipal", estão a ser asseguradas as condições para retomar na quinta-feira as atividades nos diferentes estabelecimentos que integram o Agrupamento de Escolas deste município do distrito de Coimbra.

A meio da tarde de hoje, o mesmo responsável tinha afirmado aos jornalistas que as escolas iriam manter-se encerradas até terem as "condições mínimas" para funcionar.