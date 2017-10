Actualidade

O FC Porto somou hoje a segunda derrota no Grupo G da Liga dos Campeões de futebol, ao perder hoje em casa do Leipzig, por 3-2, sendo ultrapassado pelos alemães no segundo lugar da 'poule'.

Willi Orban (08 minutos), Emil Forsberg (38) e Jean-Kévin Augustin (41) marcaram os golos da primeira vitória do Leipzig na Liga dos Campeões, com Vincent Aboubakar (18) e Ivan Marcano (44) a reduzirem para os 'dragões'.

Com este triunfo, o Leipzig passou a somar quatro pontos, mais um do que o FC Porto, num grupo que continua a ser liderado pelo Besiktas, que tem nove pontos, depois de vencer em casa do Mónaco (2-1), que tem apenas um.