Actualidade

O escritor norte-americano George Saunders, com o livro "Lincoln no Bardo", é o vencedor do Prémio Man Booker, que distingue a melhor obra de ficção em língua inglesa, publicada no ano passado, anunciou hoje a organização.

Além de Saunders, a lista de finalistas incluía "4 3 2 1", de Paul Auster, "History of Wolves", de Emily Fridlund, "Exit West", de Mohsin Hamid, "Elmet", de Fiona Mozley, e "Outono", de Ali Smith.

Os livros de Paul Auster, Ali Smith e George Saunders estão publicados em Portugal.