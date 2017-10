Actualidade

George Saunders tornou-se hoje o segundo autor norte-americano a receber o Man Booker Prize, pelo seu romance "Lincoln in the Bardo", no qual ficciona a história do sofrimento de Abraham Lincoln após a morte do filho.

"Lincoln in the Bardo" ("Lincoln no Bardo") é o primeiro romance do autor, nascido há 58 anos no Estado norte-americano do Texas, e atualmente a viver em Nova Iorque, que se tem distinguido na escrita de contos e ensaios.

O prémio tem o valor pecuniário de 50 mil libras esterlinas, cerca de 56,2 mil euros, e é atribuído pela segunda vez a um autor norte-americano, depois de Paul Beatty, no ano passado o ter conquistado, com "The Sellout" ("O Vendido", na tradução portuquesa).