Incêndios

Os dirigentes do PCP voltaram hoje a defender a "adoção de medidas imediatas e políticas de fundo" relacionadas com a floresta e a "tragédia" dos incêndios, rejeitando a sua utilização para "manobras parlamentares" com "objetivos políticos e partidários".

"A dimensão da tragédia traduz dramaticamente os problemas da floresta acumulados por décadas de política de direita de governos PSD, CDS e PS", acusa o PCP em comunicado.

Os comunistas exigem a "adoção de medidas imediatas e políticas de fundo que deem resposta a esses problemas e não que eles sejam utilizados como pretexto para manobras parlamentares que visam apenas objetivos políticos e partidários".