Actualidade

A chuva que caiu na região de Lisboa provocou, entre as 20:00 de terça-feira e a 01:00 de hoje, meia centena de inundações na via pública e em habitações da cidade, segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB).

Fonte do RSB disse à agência Lusa tratar-se de "pequenas inundações" em várias zonas da cidade de Lisboa, na via pública e em habitações, acrescentando que os 50 pedidos de ajuda começaram a surgir após as 20:00 de terça-feira, devido à chuva forte que se fez sentir na capital, acrescentando que não há registo de vítimas.

A página da internet da Proteção Civil regista também "inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa" nos concelhos de Sintra, Cascais, Loures e Vila Franca de Xira.