Incêndios

O histórico socialista Manuel Alegre assina hoje um artigo de opinião no Diário de Notícias em que afirma que a tragédia dos incêndios em Portugal mostra a "falência do Estado", fruto de "desleixo, incompetência e amiguismos".

"Dá vontade de chorar e não consigo ficar calado. É um símbolo triste da falência do Estado, fruto de décadas de desleixo, de incompetências, de amiguismos múltiplos, da submissão do interesse geral a interesses instalados e da capitulação perante lógicas que não são a dos fins superiores do Estado e do país", escreve.

Manuel Alegre critica as reformas feitas que resultaram na saída dos meios de combate aos incêndios das mãos do Estado, sendo "entregues ou partilhados com empresas privadas", no artigo intitulado: "Não consigo ficar calado"-