Actualidade

O primeiro-ministro timorense declarou hoje que a aliança dos três partidos da oposição, que quer ser alternativa de Governo, é "contranatura" porque envolve um partido a favor de grandes projetos e outro contra grandes projetos.

"A aliança é contranatura. É uma aliança contra a natureza política. Não somos nós a contradição. A aliança é que é a contradição", afirmou Mari Alkatiri, intervindo no terceiro dia do debate do programa do Governo no Parlamento Nacional.

"O CNRT [Congresso Nacional da Reconstrução Timorense] defende [os grandes projetos] de Tasi Mane, Oecusse, e agora faz alianças com o PLP [Partido Libertação Popular], um partido que é contra Tasi Mane e contra Oecusse. Isso é contranatura", disse, referindo-se a dois dos maiores projetos em curso em Timor-Leste. "Peço desculpa, mas isto não tem muito lógica", acrescentou.