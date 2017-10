Actualidade

Os dois maiores partidos da oposição timorense defenderam hoje a aliança de alternativa de Governo, rejeitando que as "diferenças normais" existentes entre si sejam obstáculos para um diálogo que ajude a criar a necessária estabilidade governativa.

Deputados do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) e do Partido Libertação Popular (PLP), que em conjunto com o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) são maioria no parlamento, defenderam o acordo de Aliança de Maioria Parlamentar (AMP) entre si.

Arão Noé Amaral, líder da bancada do CNRT, disse que a aliança resulta "de uma negociação entre as bancadas". O CNRT defendeu sempre a posição "de se manter na oposição se não tivesse maioria", mas respondeu à necessidade política atual, sublinhou Arão Noé Amaral.