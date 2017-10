Actualidade

A Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) de Macau registou, entre janeiro e setembro, 283 pedidos de exclusão de acesso aos casinos.

Do total, 240 pedidos foram de autoexclusão (84,8%), enquanto os restantes 43 foram submetidos a pedido de terceiros, de acordo com dados publicados no 'site' da entidade reguladora.

No primeiro trimestre foram apresentados 97 pedidos, no segundo 82 e no terceiro um total de 104.