Actualidade

O líder parlamentar do Partido de Libertação Popular (PLP) disse hoje que o partido encontrou no Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) vontade e abertura para dialogar e permitir a aplicação de algumas propostas programáticas.

"Há abertura da parte do CNRT a ter conversas sérias com o PLP. Há vários tipos de mudanças e várias velocidades de mudanças, e da nossa parte o que nos interesse é a recetividade às nossas propostas", disse à Lusa Fidelis Magalhães.

"O importante é essa sensibilidade. Com apenas oito cadeiras, não vamos conseguir implementar nada, a não ser com entendimento conjunto com outros partidos. É irrealista dizer que PLP com oito cadeiras vai conseguir introduzir mudanças. Temos que aprender como ouvir e dentro do contexto democrático fazer alguns ajustamentos. É normal", explicou.