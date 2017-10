Actualidade

O líder parlamentar do maior partido da oposição timorense disse hoje que a formação decidiu integrar uma aliança de maioria parlamentar para tentar que a legislatura se mantenha e se evitem eleições antecipadas.

Arão Noé Amaral disse à Lusa que essa é a vontade do partido liderado por Xanana Gusmão, o Congresso Nacional de Reconstrução Timorense (CNRT), refletido na decisão do partido se unir com o Partido Libertação Popular (PLP) e com o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) para formar a Aliança de Maioria Parlamentar (AMP).

O deputado disse que o CNRT não tinha mudado de posição e quer continuar na oposição, como reiterou esta semana Xanana Gusmão, durante uma visita à ilha da Madeira.