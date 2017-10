Actualidade

O primeiro-ministro timorense disse hoje que o Governo continua a procurar "entendimento e consenso" e que o programa do executivo, no parlamento desde segunda-feira, foi amplamente debatido e enviado para líderes políticos e religiosos do país.

"Enviei cópias para as lideranças partidárias e para os três bispos, falei com eles e com várias instituições, como gesto de procurar participação, colaboração, propostas de todos", disse Mari Alkatiri no parlamento.

O chefe do Executivo disse que enviou mesmo versões preliminares e a final para Xanana Gusmão, o presidente do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRTI), o maior partido da oposição, no intuito de conseguir um texto abrangente.