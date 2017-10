Incêndios

O secretário de Estado da Internacionalização reconheceu hoje que os incêndios em Portugal "têm reflexo" a nível internacional, mas disse que "não é apenas um episódio destes que apaga todo o trabalho" do Governo em termos económicos.

Eurico Brilhante Dias falava aos jornalistas em Macau, à margem do 3.º Fórum de Jovens Empresários entre a China e os Países de Língua Portuguesa, depois de na cerimónia de abertura ter invocado os incêndios em Portugal.

"Na minha primeira intervenção pública após os acontecimentos do passado domingo, e do forte impacto em Portugal e em muitas famílias portuguesas dos incêndios que ocorreram em Portugal, gostaria de deixar aqui uma menção explícita de tristeza e luto nacional em que se encontra o meu país", disse, no seu discurso.