Incêndios

A Câmara de Seia anunciou hoje que iniciou o levantamento dos prejuízos causados pelos incêndios de domingo e de segunda-feira no concelho, a maior "tragédia de sempre" que motivou a ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.

A autarquia presidida por Carlos Filipe Camelo refere, em comunicado enviado à agência Lusa, que tem no terreno "várias equipas multidisciplinares" para fazerem o levantamento, "analisar e responder às necessidades das pessoas e freguesias afetadas pelos incêndios".

"Estas equipas congregam vários técnicos e serviços municipais que, em articulação com os bombeiros, Instituto de Segurança Social, Juntas/Uniões de Freguesia e demais agentes da proteção civil, irão proceder não só ao levantamento dos prejuízos, como também delinear respostas e mecanismos que minimizem os impactos decorrentes deste flagelo, com especial incidência para aqueles que têm diretamente a ver com as pessoas e a sua condição de vida e bem-estar", é referido.