Actualidade

Um grupo de jovens tomou hoje de assalto a sede nacional do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), na capital da Guiné-Bissau, tentando impedir os militantes de entrar, e as duas partes acabaram em confrontos.

A polícia interveio quando começaram os confrontos e neste momento há um dispositivo policial junto à sede do partido.

"Cerca de 120 jovens, que vieram de diferentes zonas do país, chegaram e disseram que queriam falar com a direção do partido e como não foram atendidos invadiram as instalações", disse o responsável da segurança do partido, Luís Manuel Cabral, antigo secretário de Estado da Ordem Pública.