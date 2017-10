Actualidade

O Presidente chinês, Xi Jinping, afirmou hoje que as perspetivas da China são "brilhantes", mas reconheceu que a economia do país enfrenta "sérios desafios", no discurso de abertura do XIX Congresso do Partido Comunista (PCC).

"O grande rejuvenescimento da nação chinesa não é um passeio no parque ou um mero rufar de tambores e ressoar de gongos. Todo o partido deve estar preparado para fazer esforços cada vez mais difíceis e duros", disse Xi.

"Para realizar grandes sonhos, é preciso travar grandes batalhas", acrescentou.