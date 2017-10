Actualidade

O número de pessoas que vai receber pensão em 2075 no Brasil será maior do que a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), referiu a instituição num relatório divulgado hoje.

"Em 2015, os índices de dependência da velhice [pessoas com idade acima de 65 anos que estão fora da força de trabalho] no Brasil e na China eram metade da média da OCDE; até 2050 ambos os países chegarão rapidamente à média e, até 2075, serão maiores do que o país médio da OCDE", lê-se no relatório "Prevenção do Envelhecimento Desigual".

O estudo previu que entre 2015 e 2050 o Brasil e a China terão um aumento ano a ano de 1,8% na taxa de dependência da velhice, o dobro da percentagem registada entre 1980 e 2015.