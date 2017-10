Actualidade

A produção no setor da construção aumentou, em agosto e face ao mês homólogo de 2016, 1,6% na zona euro e 3,1% na União Europeia (UE), segundo o Eurostat.

Face a julho, a produção no setor da construção recuou 0,2% na zona euro e 0,4% no conjunto dos 28 Estados-membros.

Na comparação homóloga, as maiores subidas no indicador registaram-se na Hungria (36,8%), na Polónia (23,2%) e na Suécia (14,7%), enquanto a Itália (-1,1%), a Roménia (-0,6%), a Bélgica e a Espanha (-0,4%) tiveram as únicas descidas.