O Bloco de Esquerda afirma que era inevitável a demissão da ministra da Administração Interna e que são necessárias reformas profundas na Proteção Civil, disse à Lusa o deputado Pedro Filipe Soares.

"Como nós já dissemos publicamente, e junto do Governo, esta demissão não deve servir apenas e só para uma mudança de rostos para que fique tudo na mesma. É necessária uma mudança de fundo na reforma de funcionar da Proteção Civil, quer na reação às tragédias, quer na prevenção de tragédias, quer em toda a sua estrutura", disse Pedro Filipe Soares.

Para o presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a demissão da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, era "inevitável" face ao desenrolar dos acontecimentos dos últimos meses e das últimas semanas acrescentando que "também era inevitável a aceitação da demissão" por parte do primeiro-ministro, António Costa.