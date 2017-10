Actualidade

A capacidade instalada da EDP aumentou 7,8% até setembro, com o reforço de nova capacidade eólica, dos quais 827 Megawatts (MW) na América do Norte, e de nova capacidade hídrica em Portugal, divulgou hoje a empresa.

De acordo com os dados operacionais previsionais relativos aos nove primeiros meses do ano divulgados hoje em comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, o aumento de 977 MW de capacidade hídrica em Portugal foi fruto da entrada em operação das centrais de Venda Nova III e Foz Tua.

A produção total, por sua vez, diminuiu 3% neste período, face ao período homólogo, "reflexo de menores recursos hídricos na Ibéria" (em Portugal, volumes hídricos foram 43% abaixo da média, mas 66% acima dos primeiros nove meses do ano passado), o que mais do que mitigou a maior produção eólica resultante do aumento de capacidade.