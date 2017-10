Actualidade

Mais de um milhão de pessoas fugiram de casa este ano devido à grave seca e ao conflito na Somália, onde mais de 6,2 milhões de pessoas precisam de ajuda, divulgou hoje o Conselho de Refugiados Norueguês (NRC).

Segundo a organização, mais de 3,1 milhões estão em situação crítica e 388.000 menores de 5 anos sofrem de má nutrição grave.

"Estamos alarmados com a dimensão desta crise, na qual cerca de 3.500 pessoas fogem por dia das suas casas à procura de comida e água para se manterem vivas", disse a diretora regional do NRC, Gabriella Waaijman, que comparou este êxodo em massa à última crise de fome no país em 2011, quando morreram 260.000 pessoas.