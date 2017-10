Actualidade

Ana Vieira, Helena Almeida e Joana Vasconcelos integram a exposição "Women House", em Paris, que "coloca a mulher no centro da história da arte e da arquitetura em que esteve ausente e/ou vítima", segundo as comissárias da mostra.

A exposição, que abre ao público esta sexta-feira e que encerra a 28 de janeiro do próximo ano, no edifício da Monnaie de Paris, cruza a noção do género feminino com o espaço doméstico, pretendendo mostrar que "não é uma fatalidade" a "evidência histórica" de que "a arquitetura e o espaço público foram masculinos, enquanto o espaço doméstico foi muito tempo o das mulheres".

"Esta casa-mulher é um refúgio, uma prisão ou pode ser um local de criação? As artistas desta exposição agarram neste tema complexo e, através dele, recolocam a mulher no centro da história da arte e da arquitetura em que esteve ausente e/ou vítima", escreveram no catálogo de "Women House", as comissárias Camille Morineau e Lucia Pesapanne.