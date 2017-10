Tancos/Armas

A Polícia Judiciária Militar informou hoje que intercetou na região da Chamusca, distrito de Santarém, o material roubado da base de Tancos.

A Polícia Judiciária (PJ) Militar adianta em comunicado que, no âmbito de investigações de combate ao tráfico e comércio ilícito de material de guerra, "recuperou esta madrugada na região da Chamusca, com a colaboração do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé, o material de guerra furtado dos Paióis Nacionais de Tancos".

De acordo com o comunicado, "o material recuperado já se encontra nos Paióis de Santa Margarida, à guarda do Exército, onde está a ser realizada a peritagem para identificação mais detalhada".