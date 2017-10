Actualidade

Os 29 arguidos do caso 'Operação Aquiles', relacionado com tráfico de droga e que envolve dois ex-inspetores da PJ, vão a julgamento por decisão do juiz Carlos Alexandre, disse hoje à Lusa fonte ligada à defesa.

Segundo a mesma fonte, o Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) subscreveu praticamente na íntegra a acusação do Ministério Público (MP), tendo havido duas exceções que se prendem com a "alteração da qualificação jurídica dos factos", em que deixam de responder pela coautoria dos crimes, passando a ser por cumplicidade.

A acusação da 'Operação Aquiles' indicou que, em outubro de 2006, a PJ já dispunha de informações que evidenciavam "fortes suspeitas" de ligações do então coordenador de investigação criminal da PJ Carlos Dias Santos a uma rede de traficantes de droga colombiana.