Actualidade

A polícia da Somália disse hoje que os soldados da União Africana dispararam sobre protestantes em fúria que se dirigiam para o local do mais mortífero atentado na história do país, que vitimou mais de 300 pessoas.

De acordo com o polícia Ahmed Ali, citado pela agência de notícias AP, as tropas responderam com fogo quando foram atacadas com pedras que alguns manifestantes lhes arremessaram.

Presumíveis terroristas da organização Al-Shebab detonaram camiões armadilhados num antigo mercado e num hotel no movimentado centro da cidade no sábado, matando mais de 300 pessoas, a maioria das quais civis.