Novo Banco

O contrato de venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star foi hoje assinado, em Lisboa, concretizando assim a alienação do banco a privados três anos depois da resolução do BES.

O contrato de venda de 75% do Novo Banco à Lone Star foi assinado pelo representante do Fundo de Resolução (até agora único acionista do Novo Banco), Máximo dos Santos, o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e o diretor-geral da Lone Star, Donald Quintin.

O Novo Banco deixa, hoje, de ser um banco de transição. Este banco foi criado em agosto de 2014, no âmbito da resolução do Banco Espírito Santo (BES).