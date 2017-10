Novo Banco

A nova dona do Novo Banco, a Lone Star, garantiu hoje através do seu diretor-geral para a Europa, Donald Quintin, estar empenhada em tornar a instituição "mais forte" e "mais estável".

"Com a conclusão do processo de aquisição, vamos trabalhar afincadamente em conjunto com os colaboradores do banco para assegurar que o Novo Banco fica mais forte, mais estável, mantendo-se um forte pilar do setor bancário português, com o capital, os recursos e a experiência necessários para atingir este objetivo", assinalou o responsável.

Donald Quintin falava durante a cerimónia de assinatura do contrato de compra e venda do Novo Banco com o Fundo de Resolução (que deixa de ter 100% do capital para ficar com uma fatia de 25%) e com o Banco de Portugal, manifestando a "satisfação" da Lone Star com o fecho da operação.