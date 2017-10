Actualidade

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTTAV) alertou hoje que, se o código de trabalho não for alterado no que se refere à transferência de funcionários, a Altice, dona da PT/Meo, "será destruída".

"Se isto [alteração legislativa] não for aprovado, esta empresa é destruída e outras serão a seguir", alertou o presidente do SINTTAV, Manuel Gonçalves, que falava no parlamento, numa audiência com o grupo de trabalho da comissão parlamentar do Trabalho, Emprego e Segurança Social.

O sindicalista recordou, na sua intervenção, que a "PT, que foi outrora a maior empresa do país e que era insubstituível na sociedade, vive hoje uma situação que ninguém esperava".