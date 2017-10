Novo Banco

O governador do Banco de Portugal (BdP) considerou que a concretização hoje da venda do Novo Banco é "um marco importante" no sistema bancário português, uma vez que reforça a sua estabilidade e o apoio deste à economia portuguesa.

"O Novo banco passa a ser detido pela Lone Star em 75% e a conclusão desta operação é um marco importante para o sistema financeiro português", disse Carlos Costa, na cerimónia que marcou a transferência de propriedade de 75% do banco para o fundo Lone Star, que decorreu em Lisboa.

O governador destacou que, com esta operação, o Novo Banco fica com capital reforçado e deixa de ter o estatuto de banco de transição.