O Fisco vai passar a divulgar as estatísticas sobre as transferências para 'offshore' mais cedo, em julho e não em outubro, disse hoje o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, no parlamento.

Na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, a primeira em que participa desde que tomou posse, António Mendonça Mendes disse que, no próximo ano, pretende divulgar mais cedo as estatísticas sobre transferências para 'offshore', até porque os bancos terão de remeter esses dados ao Fisco mais cedo até ao final de março (e não de julho).

Este ano, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) prevê divulgar os dados enviados pelos bancos em julho até ao final deste mês.