Actualidade

O Remix Ensemble vai interpretar, na sexta-feira, em estreia mundial, a versão integral da obra "Un calendrier révolu", de Emmanuel Nunes, no festival alemão Donaueschinger Musiktage.

Em outubro de 2015, aquando dos 15 anos do Remix Ensemble, agrupamento de música contemporânea da Casa da Música com mais de 350 concertos e 11 discos no currículo, foi estreada a primeira parte de "Un calendrier révolu", numa partitura preparada pelo antigo aluno de Nunes João Rafael, a partir do manuscrito do compositor, trabalho que prosseguiu para a integral agora apresentada.

O concerto vai ter lugar em Donaueschingen, na sexta-feira, com direção musical de Emilio Pomàrico e um programa composto também pela peça "Minnesang", de Emmanuel Nunes.