Tancos/Armas

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, afirmou hoje esperar do Governo explicações e o assumir de responsabilidades no caso de Tancos, depois do anúncio de que as armas furtadas foram encontradas na região da Chamusca.

Questionado pelos jornalistas, à margem da reunião do grupo parlamentar do PSD, Passos Coelho escusou-se a fazer grandes comentários por ainda não dispor de pormenores sobre o caso.

"Espero que, pelo menos desta vez, o Governo já não tenha dúvidas sobre o que se passou e possa dar explicações e assumir responsabilidades", desafiou.